وزير الصحة يعلن عن خطة استراتيجية جديدة 

أعلن وزير الصحة في الحكومة الليبية عثمان عبد الجليل عن وجود خطة استراتيجية واضحة مبنية على خطوات عملية وبجدول زمني محدد.

هذا واكد عبد الجليل ان الخطة ستتركز في أساسها على استخدام التحول الرقمي في كل النظام الصحي ومبنية على الأسس والتوصيات التي وضعتها منظمة الصحة العالمية.

كما أوضح وزير الصحة ان الوزارة ستبدأ في اختيار الأشخاص الذين سيقودون المرافق الصحية في جميع إدارات القطاع وستكون عملية الاختيار بطريقة شفافة تراعى فيها مؤهلات المترشح والخبرة العملية وذلك من اجل اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب .