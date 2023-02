ليبيا – أكد عضو مجلس النواب مصباح دومة أن مجلس الدولة لن يكون عائقًا أمام رغبة الليبيين في الانتخابات.

دومة وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال: “المعرقل للانتخابات سيتحمل المسؤولية وسندفع نحو الانتخابات لأن رغبة الليبيين أكبر من أي جسم سياسي معرقل”.

