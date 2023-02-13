ليبيا تترأس الجلسة الأولى للمنتدى السابع للمالية العامة العربية المنعقد في دبي

شارك وزير المالية في حكومة الوحدة الليبية الدكتور خالد المبروك أمس الأحد في المنتدى السابع للمالية العامة في الدول العربية والمنعقد بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة تحت عنوان “الاستدامة المالية في العالم العربي بعد جائحة كورونا، فرص وتحديات.

وبحسب بيان لوزارة المالية اليوم الاثنين، جاء المنتدى بتنظيم صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي وبحضور خبراء وممثلين عن صندوق النقد الدولي والعربي ووزراء المالية في الدول العربية.

ويهدف المنتدى إلى تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية ومناقشة تحديات السياسة المالية في إطار التطورات الإقتصادية والمالية الراهنة، إضافة إلى متابعة الجهود التي تقوم بها السلطات في الدول العربية على صعيد تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي وتعزيز النمو الشامل والتنمية المستدامة.

ترأس خالد المبروك الجلسة الأولى من المنتدى وألقى الكلمة الافتتاحية بصفة رئيس مجلس وزراء المالية العرب للدورة الحالية.

وأكد المبروك على أهمية معالجة قضايا السياسة المالية وتأثيرها على المنطقة العربية ما بعد أزمة جائحة كورونا وارتفاع أسعار السلع الأساسية وارتفاع الضغوط التضخمية.