نائب المشري: الانتخابات وفق تشريعات يصدرها «الرئاسي» مغامرة غير مضمونة النتائج

رأى ناجي مختار، نائب رئيس مجلس الدولة، أن الذهاب للانتخابات وفق تشريعات يصدرها المجلس الرئاسي، مغامرة غير مضمونة النتائج.

وقال مختار في تصريحات تلفزونية له: “مجلس النواب جعلنا لا نستطيع أن نتحدث عن انتخابات برلمانية فقط، لأنه جعل الانتخابات الرئاسية شرط لإجراء البرلمانية، فشروط الترشح للانتخابات الرئاسية، ليست محل الخلاف الوحيد مع مجلس النواب، بل توجد مادة تلغي الانتخابات البرلمانية حال عدم نجاح تنظيم انتخابات رئاسية”.

وأضاف “نسخة التعديل الدستوري الـ13 المنشورة في وسائل الإعلام، ليست النسخة النهائية، ومسألة الاستفتاء على المواد الخلافية من ضمن السيناريوهات الرئيسية التي تحدث عنها رئيسا مجلسا النواب والدولة، فالعبرة ليست في إصدار التشريعات، بل في قابليتها للتطبيق، وهل يقبل بها من هم على الأرض من قوى عسكرية وسياسية أم لا”.