حكومة الوحدة: تقديم مساعدات لدعم الشعبين السوري والتركي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

13 February, 2023

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية اليوم الاثنين تقديم مساعدات لدعم الشعبين سوريا وتركيا جراء الزلزال الذي ضرب البلدين.

وبينت منصة “حكومتنا” التابعة لحكومة الوحدة الوطنية وصول شحنات دعم ومساعدة للمتضررين من أبناء الشعب السوري جراء الزلزال المدمر، بالتنسيق مع السفارة الليبية بدمشق.

وأشارت الحكومة إلى إرسال شحنة جديدة من المساعدات إلى تركيا تضم أدوية ومواد غذائية تضامنا مع متضرري الزلزال الذي أصاب محافظات جنوبي البلاد.