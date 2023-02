ليبيا – قال ناصر سعيد المتحدث باسم الحركة الوطنية الليبية إن الغرب سعى إلى إخراج ليبيا من المشهد لـ 50 سنة، والإبقاء عليها دولة فاشلة حتى لا تقوم بدورها في محيطها المغاربي والعربي.

سعيد وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”، أشار إلى أن ليبيا ظلت دون سيادة منذ العام 2011، فيما يتحكم السفراء الاجانب في المشهد وإدارة الدولة.

