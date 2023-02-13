هيومن رايتس ووتش: لا أساس قانوني لتسليم “بوعجيلة” إلى الولايات المتحدة الأمريكية

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، المعنية بحقوق الإنسان، واشنطن وحكومة الوحدة الوطنية بتوضيح الأساس القانوني لتسليم المواطن أبوعجيلة مسعود إلى واشنطن، بتهمة صنع القنبلة التي استخدمت لتفجير طائرة بانام الأميركية فوق بلدة لوكربي الأسكتلندية في 1988 الذي أوقع 270 قتيلاً.

ووصفت المنظمة، اليوم الإثنين، اطلعت عليه صحيفة الشاهد الليبية، القبض على بوعجيلة بأنه اعتقال تعسفي، مشيرة إلى عدم وجود معاهدة تسليم مطلوبين بين ليبيا والولايات المتحدة.

ودعت المنظمة إلى التحقيق مع أفراد المجموعة المسلحة المسؤولين عن القبض بعنف على مسعود في منزله ومحاسبتهم.

وحضت هيومن رايتس، واشنطن على الالتزام بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، والسماح لمسعود بالتواصل مع أفراد عائلته، بما يشمل الإسراع في إصدار تأشيرات دخول لهم.

وطالبت المنظمة، السلطات الأمريكية بمنح مسعود حق الطعن في تسليمه، داعية حكومة الوحدة إلى تأمين زيارات قنصلية ومساعدته على الحصول على محام فعال، وتنسيق زياراته العائلية حسبما وعد دبيبة.

وفي منتصف ديسمبر الماضي، أقر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد دبيبة، بأن حكومته سلمت واشنطن أبوعجيلة مسعود.

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وقال دبيبة إن هذه الخطوة جاءت من أجل محو اسم الإرهاب عن الشعب الليبي، مؤكداً أن التعاون جرى وفق القواعد القانونية مع المتهمين في قضايا خارج البلاد.. ليبيا تورطت في عمليات إرهابية حتى أصبحنا في عيون العالم ننتمي إلى دولة إرهابية.

وقالت حنان صلاح، مديرة مشاركة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: يبدو أن ما من محكمة ليبية أمرت بنقل مسعود إلى الولايات المتحدة أو راجعت قرار النقل، ولم يحصل على فرصة للاستئناف، ما يثير مخاوف جدية حول الإجراءات الواجبة.

وأضافت أن المأزق السياسي والفوضى في ليبيا لا يسمحان للولايات المتحدة بتجاهل انتهاكات الحقوق الأساسية.