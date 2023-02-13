أمن بنغازي: شرطة القوارشة تضبط مصريًا سرق أسلاكًا كهربائية من منزل

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أعلنت مديرية أمن بنغازي أن مركز شرطة القوارشة تمكن من ضبط شخص مصري الجنسية قام بسرقة أسلاك كهربائية من منزل مواطن.

وأوضحت المديرية أنه أثناء تجوال أعضاء التحريات داخل الاختصاص تمت مشاهدة أحد الأشخاص قد تم نزوله من مركبة وبحوزته كيس كبير تم الاشتباه به.

وأفادت مديرية أمن بنغازي أن أعضاء التحريات توقفوا على المشتبه به وبسؤاله عن الكيس الذي يحمله ظهر مرتبكاً وبتفتيشه احترازيا تم العثور على أسلاك كهربائية.

وأضافت المديرية أنه تم الانتقال به إلى المركز وبالاستدلال معه تبين أنه يُدعى أ.ب.ع من مواليد 1993 مصري الجنسية واعترف بسرقته للأسلاك الكهربائية من منزل مواطن كان يعمل بهذا المنزل كعامل (عتال).

وأشارت مديرية أمن بنغازي إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة.