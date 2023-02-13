أبو زريبة يعقد الاجتماع التحضيري الأول لمُبادرة الصلح بيّن قبيلة التبو والأهالي

استعرض وزير الداخلية عصام أبو زريبة تحضيرات الخُطة التي أعدتها وزارة الداخلية للصلح بيّن كافة مُكونات البلاد بهدف فرض الأمن وَالاِستقرار على المُدن الليبية كافة

وبحث ابو زريبة خلال الاجتماع التحضيري الأول مع رئيس ديوان الوزارة بالمنطقة الجنوبية ومدير مديرية أمن البوانيس ورئيس قسم الجوازات فرع أوباري – بنت بيه على البدء في مُبادرة الصُلح بيّن قبيلة التبو وَالأهالي بِمدينة مرزق، وَمدى جاهزيّة الوَزارة للشروع فِي عمل خطة لتامين مرزق والجنوب الليبي.

وَأكدَ أبو زريبة خِلال الاِجتماع على ضرورة التعاون بيّن كافة أبناء المنطقة الجنوبية لإنجاح هذه المُصالحة؛ حتي يعمّ الأمن وَالاِستقرار بِكافة المنطقة الجنوبية.