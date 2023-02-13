بعيو لـ«العائدين من تركيا خوفا من الزلازل»: الآن تذكرتم ليبيا؟

هاجم رئيس المؤسسة الليبية للإعلام الملغاة، محمد عمر بعيو، العائدين إلى ليبيا من تركيا بعد الزلزال الأخير الذي ضربها، مشيرا إلى أنهم عادوا لتذكر الوطن بعدما لم يأمنوا على أنفسهم في تركيا.

وقال بعيو، في منشور عبر «فيسبوك»: “ليبيون كثيرون من المقتدرين مالياً ومن المؤدلجين والتابعين سياسياً، اختاروا مغادرة ليبيا والإقامة والتملك والمعيشة في تركيا، رغم أن بعضهم شارك في وصول الوطن إلى الكارثة التي يعانيها، قرروا الآن مغادرة تركيا التي دخلت حزام الزلازل ولم تعُد آمنة، والعودة إلى ليبيا التي رغم زلزال الفوضى المدمر لا تزال صامدة تقاوم الألم وتعاند العدم”.

وأضاف “أهلاً بكم في وطن الراسخين أهل اليقين، الذين يسامحون ويصفحون لكنهم لا ينسون، أما الاستعمار العسكري التركي الطوراني الأردوغاني الذي جلبتموه لنا ليحتل طرابلس وكل غرب الوطن، فبإذن الله لن يدوم وسوف يزول كما زال الغزاة والمستعمرون”.