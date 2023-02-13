استمرار حملة ضبط المركبات.. والداخلية توجه رسالة هامة للمواطنين

نشرت وزارة الداخلية الليبية، صورًا لاستمرار الحملة الأمنية التي تنفذها مديرية أمن الجفارة بالتعاون مع القافلة الامنية المشتركة لضبط المركبات المخالفة على الطرقات العامة وغير مستوفية الاجراءات.

وأفادت الداخلية باستمرارية الحملة لضبط كافة المركبات المخالفة على الطرقات العامة مؤكدة الى أنه لن يتم الافراج عنها الا بعد استكمال اجراءاتها من مالكيها.

ووجهت الداخلية رسالة هامة للمواطنين تطالب سائقي المركبات الالية بضرورة ازالة الزجاج المعتم واستكمال اجراءات مركباتهم للمحافظة على الامن وضبط الشارع العام.