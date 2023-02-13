المنقوش تزور أنقرة بعد أيام من الزلزال المدمر جنوب تركيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

13 February, 2023

وصلت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش إلى العاصمة التركية أنقرة اليوم الاثنين، والتقت نظيرها التركي مولود تشاويش أوغلو وذلك بعد أيام من الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية أن المنقوش عبرت عن تعازيها الحارة للشعب والحكومة التركية في ضحايا الزلزال المدمر الذي تعرضت له عدة محافظات في جنوب تركيا وسوريا.

وأكدت المنقوش تضامن ومساندة دولة ليبيا حكومة وشعبا مع الشعب الليبي في تركيا وسوريا لتجاوز هذه المحنة.