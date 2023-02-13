المنقوش: حكومة الوحدة ستمنح تركيا 50 مليون دولار كدفعة أولى لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال

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قالت، وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، إن حكومة الوحدة ستقدم الأيام القادمة 50 مليون دولار كدفعة أولى للحكومة التركية للمساهمة في إعادة الإعمار الولايات المتضررة في تركيا من جراء الزلازل.

وأضافت، المنقوش في مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة مع نظيرها التركي، شاووش أوغلو، إن تركيا ساعدت ليبيا في كثير من المواقف وحان الوقت لنساعد بعضنا البعض في الأوقات الصعبة.

وأكدت المنقوش، على دعم حكومة الوحدة الكامل للحكومة التركية معنويا وماديا. وقالت، “فخورون بفريقنا الذي أتى للمساعدة في عمليات الإنقاذ”.

وأضافت، “ستصل فرق أخرى بكامل التجهيزات غدا إلى تركيا تباعا من ليبيا على متن طائرتين للمساعدة في جهود الإنقاذ”.