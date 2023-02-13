سرت وتاورغاء ودرنة خارج الحسابات..المنقوش 50 مليون دولار دفعة أولى لمساعدة تركيا 

أخبارليبيا24

أعلنت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، اليوم الإثنين أن الحكومة ستمنح تركيا 50 مليون دولار كدفعة أولى لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال.

هذه الدفعة هي جزء من إجمالي 250 مليون دولار مساعدات لتركيا عقب الزلزال الذي ضربها الأيام الماضية، في حين أن مدنًا ليبية عدة درنة وبنغازي وتاورغاء وسرت ومرزق تشهد منذ أعوام كثيرًا دمارًا هائلًا لم يتحصلوا إلا على الوعود فقط.

وقالت المنقوش خلال مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة مع نظيرها التركي، شاووش أوغلو، إن تركيا ساعدت ليبيا في كثير من المواقف وحان الوقت لنساعد بعضنا البعض في الأوقات الصعبة.

وأكدت المنقوش، على دعم حكومة الوحدة الكامل للحكومة التركية عاطفيًا ومعنويا وماديا.

وتابعت، “فخورون بفريقنا الذي أتى للمساعدة في عمليات الإنقاذ”. وأضافت، “ستصل فرق أخرى بكامل التجهيزات غدا إلى تركيا تباعا من ليبيا على متن طائرتين للمساعدة في جهود الإنقاذ”.

كثيرون نشطاء ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي انتقدوا دفع هذا المبلغ مرفقين صورًا لتهالك الطرقات في الجنوب الليبي ونقص الضروريات من غاز ووقود وكهرباء وسيولة وعجز الحكومة عن توفيرها متجاهلة معاناة الليبيين.

الدفعة الأولى التي تعهدت وزيرة الخارجية أنها ستصل خلال أيام فقط جاءت في وقت أعلن فيه المركز الليبي للاستشعار عن بعد عجزه عن رصد أي نشاط زلزالي، لأن كافة محطات الرصد متوقفة عن العمل منذ 2011.

هذا الإعلان من المركز جاء تزامنًا مع تسجيل هزات أرضية خفيفة في مدينة المرج شرق ليبيا خلال أيام فقط دون تسجيل أي أضرار تذكر.

الهزات الأرضية التي شهدتها المدينة دفعت رئيس المجلس التسييري لبلدية المرج وليد صلهوب من الحكومة ووزارة الحكم المحلي تشكيل غرفة طواريء للتمكن من اتخاذ أي إجراء في حال وقوع زلزال.