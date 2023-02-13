حكومة «الوحدة» الليبية تستعد للاحتفال بذكرى ثورة «17 فبراير»

بينما تستعد حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، للاحتفال بالذكرى الـ12 لثورة «17 فبراير» (شباط) عام 2011، عاد التوتر الأمني إلى مدينة الزاوية، وسط معلومات عن حشود عسكرية بالمدينة التي تقع على بعد 45 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس. وأعلن محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، أنه بحث، الاثنين، مع الدبيبة في طرابلس في «التطورات الأمنية والعسكرية والاقتصادية، وسبل المحافظة على الاستقرار وإنجاز الانتخابات في أقرب وقت».

ولم يكشف المنفي المزيد من التفاصيل عن اجتماعه مع الدبيبة، علماً بأنه التقى، الأحد، المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني المتمركز في شرق البلاد، خلال زيارة خاطفة إلى مدينة بنغازي.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الدولة جلسة الأسبوع المقبل بالعاصمة طرابلس، لمناقشة التعديل الدستوري الثالث عشر الذي أحاله إليه مجلس النواب. وقال عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، إنه «بحث (مساء الأحد) في مدينة القبة مع نائبه الثاني، الهادي الصغير، مستجدات الأوضاع في البلاد»، لافتاً في بيان إلى أن «الاجتماع أعقب انتخاب الصغير نائباً ثانياً له، بعد حصوله على 67 صوتاً».

بالإضافة إلى ذلك، أكدت «شعبة الاحتياط» بقوة مكافحة الإرهاب «(شرعية) حقها في الدفاع عن مقراتها»، مشيرة إلى «مقتل عنصرين من السرية 60 التابعة لها، خلال الأحداث الأخيرة بمدينة الزاوية، جراء هجوم شنته مجموعة مسلحة على مقر السرية، وأسفر أيضاً عن مقتل عنصرين من المسلحين المشاركين في هذا الهجوم».

ومع ذلك، أعلنت الشعبة في بيان لها، مساء الأحد، «تمسكها بالمسار القانوني». ودعت الجميع لـ«ضبط النفس، ونبذ الاقتتال بين أبناء المدينة، وتجنب نار الفتنة، وإفشال مساعي المتربص بالداخل والخارج تعزيزاً للاستقرار بالمنطقة؛ ودعم جهود الوساطة والمساعي للجنة المشكلة داخل المدينة».

وتجاهلت حكومة «الوحدة» هذه التطورات؛ لكن رئيسها الدبيبة «منح جميع الموظفين بالقطاعات الحكومية عطلة رسمية الخميس المقبل، احتفالاً بالذكرى الـ12 لثورة (17 فبراير)». ودعا في بيان، أصدره الاثنين، إلى «احترام وتوقير العلم الحالي للبلاد، والحفاظ على مظهره»، مطالباً جميع الجهات العامة والخاصة والمواطنين، مراعاة ذلك عند رفع العلم في كل المناسبات، وخفضه عند الانتهاء من الاحتفال، معلناً «حظر استغلال العلم في الإعلانات والعلامات التجارية».

وكان الدبيبة قد بحث مع اللجنة الإدارية لجهاز النهر الصناعي، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، في خطة «صيانة 147 بئراً بمنطقة الحساونة، وتنفيذ مشروع إمداد مائي سيغذي نحو 27 مدينة ومنطقة، بالإضافة إلى متابعة الإنتاج لآبار: السرير، وتازربو، وبنغازي، لزيادة الإنتاجية إلى مليوني متر مكعب مقارنة بالإنتاج الحالي».

وأوضح الدبيبة في بيان وزعه مكتبه، أن «الاجتماع ناقش أيضاً الخطة الأمنية التي تنفذها إدارة إنفاذ القانون بالتنسيق مع الجهاز، والتي ساهمت في الحد من التجاوزات والأعطاب في المنظومة»، لافتاً إلى «الاتفاق على عقد اجتماع آخر لعرض خطة الجهاز بحضور الجهات ذات العلاقة، واعتماد خطة العمل للعام».

في غضون ذلك، اعتبرت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية في حكومة الدبيبة، خلال مؤتمر صحافي عقدته، الاثنين، مع وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أنه «من واجب حكومتنا الوقوف والتضامن إلى جانب تركيا جراء كارثة الزلزال التي شهدتها»، مشيرة إلى أن «تركيا ساعدت ليبيا في كثير من المواقف، وحان الوقت ليساعد بعضنا بعضاً في الأوقات الصعبة».

وبعدما أعلنت «اعتزام حكومة (الوحدة) إرسال 50 مليون دولار إضافية إلى تركيا، للمساعدة في جهود إعادة الإعمار كدفعة أولى خلال أسبوع أو 10 أيام»، أعربت المنقوش عن فخرها بفريق الإنقاذ الليبي الذي كُلف من الحكومة لمساعدة تركيا، لافتة إلى أن «فريقاً إضافياً سيصل خلال ساعات عبر طائرة تحمل مجموعة من المساعدات الإنسانية».