وصول أول رحلة بحرية من ميناء طرابلس إلى ميناء جرجيس التونسي

وصلت، اليوم الإثنين، الرحلة البحرية الأولى القادمة من ميناء طرابلس إلى الميناء التجاري بجرجيس التونسية.

ووصلت هذه الرحلة إلى ميناء جرجيس التجاري بتأخير ساعتين ونصف الساعة.

ويعود سبب التأخير إلى سوء الأحوال الجوية حسبما أفاد كريم دمق المدير التجاري لـ “شركة تبرورة للوكالات البحرية” في تصريح إعلامي.

وكان على متن هذه الرحلة 25 مسافرا و5 سيارات ومن المنتظر أن تكون رحلة العودة مساء اليوم عند الساعة السادسة مساء.

وانتظم أمس الأحد بميناء طرابلس حفل تدشين هذا الخط البحري.

ومن المنتظر أن يتم في قادم الأيام برمجة رحلتين أسبوعيا من ميناء طرابلس في اتجاه ميناء جرجيس ذهابا وإيابا، على أن يتم لاحقا توسيع هذا النشاط لتصل الرحلة البحرية إلى الميناء التجاري بصفاقس مع إمكانية تدعيمه بالمبادلات التجارية ونقل المجرورات، وفق المصدر ذاته.