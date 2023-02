هيومن رايتس ووتش تطالب واشنطن وحكومة الدبيبة بتوضيح الأساس القانوني لإعتقال المريمي

ليبيا – طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في بيان لها الإثنين الولايات المتحدة الأمريكية والسلطات الليبية (حكومة عبد الحميد الدبيية) بتوضيح الأساس القانوني للاعتقال التعسفي لأبوعجيلة مسعود المريمي المشتبه في ضلوعه في تفجير طائرة فوق لوكربي في إسكتلندا عام 1988 وتسليمه لاحقًا إلى الولايات المتحدة.

المنظمة أشارت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه إلى إعلان السلطات الأميركية في 12 ديسمبر 2022 أنها تحتجز المسؤول السابق في حكومة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي أبو عجيلة مسعود المريمي وتعتزم مقاضاته بعد أن قبضت عليه مجموعة مسلحة في منزله في طرابلس.

من جانبها، قالت حنان صلاح مديرة مشاركة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “يبدو أن ما من محكمة ليبية أمرت بنقل مسعود إلى الولايات المتحدة أو راجعت قرار النقل، ولم يحصل على فرصة للاستئناف، ما يثير مخاوف جدية حول الإجراءات الواجبة، فالمأزق السياسي والفوضى في ليبيا لا يسمحان للولايات المتحدة بتجاهُل انتهاكات الحقوق الأساسية”.

