الأرصاد الجوية تتوقع تواصل الامطار الجيدة وموعد استقرار الاجواء – نشرة الامطار اليومية

قال المركز الوطني للارصاد في ليبيا، اليوم الاثنين، تبقى الأجواء شتوية باردة خاصةً على مناطق شمال ليبيا.

وتوقع المركز أن فرصة سقوط الأمطار ما زالت على مناطق الشمال الغربى وتكون جيدة هذا اليوم على بعض مناطق اقصى الساحل الغربى والدواخل تصحبها سحب رعدية وقد تصل الأمطار إلى مناطق الحمادة والجفرة.

ووفقا للمركز فإن ظهور ضباب أثناء الليل والصباح الباكر محتمل على المرتفعات الجبلية وبعض مناطق الساحل الغربي وتشمل الأمطار بعض مناطق الشمال الشرقي خاصة يوم الغد.

ومن المتوقع بحسب المركز أن تقل الأمطار تدريجيا من يوم الغد على المناطق الغربية، حيث تستقر الأجواء مع نهاية الأسبوع (الخميس والجمعة) على أغلب مناطق ليبيا.

وفي السياق، سجل المركز الوطني للأرصاد الجوية أعلى كمية أمطار خلال الـ 24 ساعة الماضية في زوارة والتي بلغت 21 ملم والطويبية 15 ملم.