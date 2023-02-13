مصادر إعلامية: إنتاج حقل الفيل لم يتأثر بعطل خطوط الألياف البصرية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

13 February, 2023

أفادت مصادر إعلامية بأن الإنتاج من حقل الفيل النفطي جنوبي ليبيا لم يتأثر بعد حدوث عطل في خطوط الألياف البصرية صباح اليوم الاثنين.

ووفقاً لوكالة نوفا للأنباء فإن الاتصالات مع العالم الخارجي لا تزال مضمونة بنسبة 100 في المائة مع الأنظمة الأخرى.

في السابق، أبلغت إدارة حقل الفيل، الذي تديره مليته للنفط والغاز، وهي شركة مشتركة بين شركة النفط الوطنية الليبية وشركة إيني الإيطالية، عن انقطاع الاتصالات “بسبب حالة القوة القاهرة” لوجود عطل في الألياف البصرية.

وينتج حقل الفيل الواقع في حوض مرزق في جنوب غرب البلاد حوالي 70 ألف برميل من النفط يوميًا عندما يعمل بكامل طاقته وهو أحد أهم الحقول في ليبيا، عضو منظمة أوبك للنفط.