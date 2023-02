مركز الاستشعار عن بعد: أغلب محطات رصد الزلازل في ليبيا قديمة وتم العبث بها وسرقة محتوياتها

ليبيا – أكد مدير مكتب الإعلام بالمركز الوطني للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء أنس المشري أن الشبكة الوطنية الخاصة برصد الزلازل في ليبيا خارج الخدمة وهناك محاولات لإعادة تفعيلها من جديد.

المشري قال في تصريح لشبكة “لام”: إن الهزة الأرضية التي تعرضت لها مدينة المرج لم تسجلها المنظمات الدولية.

وأشار إلى أنه تم التواصل مع بعض سكان مدينة المرج وأكدوا حدوث الهزة الأرضية، مشيرًا إلى توقع المركز بأن الهزة ليست قوية وبلغت قوتها 2.5 درجات ولم تسجلها المراصد العالمية.

ونوّه إلى أنه ليست لديهم أي بيانات عن مركز هذه الهزة الأرضية وأغلب محطات رصد الزلازل في ليبيا قديمة ومنها ما تم العبث به وسرقة محتوياتها.

وأوضح أن هناك بعض المحطات التي تم المحافظة عليها والتي من المفترض أن تسجل الهزات الأرضية وترسلها عن طريق القمر الصناعي، ولكن اشتراكها انتهى منذ عام 2013 ولم يتم تجديده، لذلك أصبح من الصعب التواصل مع المركز الرئيسي في مدينة غريان.

