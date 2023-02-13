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رئيس الحكومة الليبية يجتمع بوزير الدفاع ويطلع على عدد من المواضيع الهامة

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 13 فبراير 2023 (وال) ـ  اجتمع رئيس الحكومـة الليبية السيد “فتحي باشاغا” اليوم الاثنين 13 فبراير 2023 ، بمقر رئاسة الوزراء بمدينة سرت،مع وزير الدفاع السيد “إحميد حومة”.

وتناول الاجتماع خطة عمل الوزارة لسنة 2023، و العمل على دعم لجنة 5+5 في عملها لتوحيد المؤسسة العسكرية واستمرار إيقاف إطلاق النار .

كذلك وضع خطة لتأمين الجنوب و إصلاح المنشآت التعليمية العسكرية به ، و التنسيق المشترك وتبادل التقارير والمعلومات الأمنية بين وزارة الدفاع والأجهزة المختصة وإداراتها؛ لتعزيز التعاون الأمني بالمنافذ وإحكام السيطرة واستعراض خطة تأمين الحدود و المحافظة على التراب الليبي من التعدي و الاختراق. (وال ـ طرابلس)

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وكالة الانباء الليبية وال

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