أعلنت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية “نجلاء المنقوش” تقديم ليبيا 50 مليون دولار إلى تركيا كدفعة أولى لإعادة إعمار الجنوب التركي المتضرر من الزلزال، على أن يتم إلحاق المبلغ خلال أسبوع أو عشرة أيام.

وقدمت المنقوش خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها “مولود تشاووش أوغلو” في أنقرة واجب العزاء إلى تركيا حكومة وشعبا في ضحايا الزلزال، مؤكدة دعم ليبيا الكامل للحكومة التركية للمساعدة في محنتها من خلال فرق الإنقاذ التي جاءت للمساعدة.

وأشارت المنقوش إلى أن فرق الإنقاذ تصل تباعا إلى ولايات جنوب تركيا ابتداء من الغد وستكون هناك فرق أخرى ومساعدات إنسانية قادمة على متن طائرتين.

وتضامنا مع الوضع في المنطقة أكدت “المنقوش” على أن ليبيا ستكون إلى جانب تركيا معنويا وماديا وعاطفيا، آملة أن تصل تركيا إلى مرحلة تستطيع فيها السيطرة على الأزمة.

من جهته عبر وزير الخارجية التركي “مولود تشاووش أوغلو” عن شكره وامتنانه للحكومة ولليبيين على وقوفهم إلى جانب تركيا في هذه الأوقات.

وأشاد “تشاووش أوغلو” بجهود فرق الإنقاذ الليبية في الولايات المتضررة والتي أقامت مستشفيات ميدانية في عدد من المناطق لمساعدة الأهالي المتضررة من الزلزال، وفق قوله.

المصدر: مؤتمر صحفي

The post لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال.. 50 مليون دولار من ليبيا إلى تركيا appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار