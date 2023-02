التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم الإثنين، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، إن بن قدارة، أطلع المنفي، خلال اللقاء على التحديات التي تواجه قطاع النفط، وفي مقدمتها الرفع من معدلات الإنتاج وفقاً للخطط المستقبلية.

وكان المنفي، عقد اجتماع اليوم الاثنين، مع رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة لمناقشة الخطوات التنفيذية للدفع بإجراء الانتخابات، والاطمئنان على استعدادات الحكومة في أعمال التأمين، وجاهزية المقار وزيادة التنسيق مع المفوضية العامة للانتخابات.

كما ناقشا الإنفاق الحكومي للعام 2023، وضرورة تفعيل مشروعات التنمية وفق الأولوية والتوزيع العادل.

Trending باتيلي: ناقشت مع المشير خليفة حفتر الأوضاع السياسية والأمنية والمجتمعية الراهنة في ليبيا

باتيلي: ناقشت مع المشير خليفة حفتر الأوضاع السياسية والأمنية والمجتمعية الراهنة في ليبيا

ليبيا.. “دبيبة” يرسل فريقاً فنياً لمساعدة تركيا في عمليات البحث والإنقاذ لضحايا الزلزال

البرلمان العربي يدعو الأطراف الليبية لوضع خارطة طريق لإجراء الانتخابية خلال العام الجاري

مجلس الدولة الليبي يختار 28 مرشحاً للمناصب السيادية

The post رئيس المجلس الرئاسي الليبي يطلع على خطط مؤسسة النفط لرفع معدلات الإنتاج appeared first on صحيفة الشاهد الليبية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا