بينما يدعم الدبيبة تركيا بـ50 مليوناً.. النرويج تمنح الجنوب الليبي 1.5 مليون دولار لدعم جهود السلام

الوطن| رصد

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع السفارة النرويجية في ليبيا، دعمهما لجهود بناء السلام المحلية، في جنوب ليبيا بمبلغ 1.5 مليون دولار أمريكي إضافية من الحكومة النرويجية، ليصل إجمالي مساهمة النرويج لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا إلى 8.1 مليون دولار أمريكي منذ عام 2017

ويهدف البرنامج إلى تعزيز المؤسسات المحلية لتقديم تحسينات ذات مغزى لظروف المعيشة على مستوى المجتمع، وخاصة بالنسبة للنساء والشباب، وتعتمد المساهمة المتعهد بها حديثاً على الشراكة طويلة الأمد بين النرويج وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، والتي تضمنت دعم صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ عام 2017

وأوضح البرنامج في بيان له، أن جنوب ليبيا يعاني من ارتفاع تكاليف المعيشة ومحدودية الخدمات العامة ونقص الفرص الاقتصادية وخطر الصراع العنيف وأضاف أنه للحد من مخاطر تصعيد النزاع في الجنوب، أنشأ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برنامجاً محلياً لبناء السلام والقدرة على التعافي والصمود للاحتفال بالانتقال من الاستقرار الفوري إلى التنمية وبناء السلام على المدى الطويل.

بدورها قالت سفيرة النرويج في ليبيا هيلدا كليميتسدال، خلال مراسم التوقيع على الاتفاقية الجديدة اليوم “تفخر النرويج بتوسيع تعاونها مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، ونتطلع إلى دعم بناء السلام في جنوب ليبيا من خلال هذه الاتفاقية الجديدة “.