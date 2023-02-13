الناطق باسم الردع يوضح لـ”أخبارليبيا24″ أسباب القبض على عميد بلدية مسلاتة 

أخبارليبيا24- خاص

قال الناطق باسم جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة أحمد بن سالم إن عميد بلدية مسلاتة مطلوب على ذمة عدة قضايا.

وأوضح بن سالم في تصريح لـ”أخبار ليبيا 24، اليوم الإثنين، أن سويدان مطلوب على ذمة قضايا قتل وخطف وسطو مسلح.

وذكر الناطق باسم الجهاز أن الاقتحام جاء بعد بحث وتحري وجمع معلومات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ المداهمة.

وأضاف بن سالم، أنه تم ضبط أكثر من 22 سيارة مسروقة داخل المنزل “الوكر”، الذي تمت مداهمته من قبل قواتهم.