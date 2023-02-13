المنقوش: حان الوقت لنساعد تركيا

خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها التركي تشاووش أوغلو من أنقرة، قالت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة نجلاء المنقوش، إن حكومة الوحدة ستقدم 50 مليون دولار كدفعة أولى، لإعادة إعمار المناطق المتضررة جراء الزلزال في تركيا، مساهمة من ليبيا.

أضافت أن تركيا ساعدت ليبيا في كثير من المواقف وحان الوقت لنساعد بعضنا البعض في الأوقات الصعبة، ونؤكد دعم حكومة الوحدة الوطنية الكامل للحكومة التركية معنويا وماديا، وفخورين بفريقنا الذي أتى للمساعدة في عمليات الإنقاذ.

وتابعت: “ستصل طبعا فرق أخرى بكامل التجهيزات إلى تركيا على متن طائرتين للمساعدة في جهود الإنقاذ التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية.”