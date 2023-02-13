بالارقام : خسائر هائلة.. هذا ما خلفته حوادث السير في طرابلس خلال يناير الماضي

تؤثر الحوادث المرورية بشكل مباشر على اقتصاد الفرد و الدولة نتيجة المبالغ التي يخسرها المواطن و تتكبدها الأخيرة في تكاليف التصليحات الناجمة عن آثار الحوادث المرورية كالحروق التي تتسبب في تشوه الطرقات او تلف أعمدة الانارة و ارصفة الطرق و خلافه .

وسجل خلال شهر يناير وقوع (20) حادث مروري في طرابلس نجم عنه وفاة (20) شخص و إصابة (18) شخص إصابة بليغة و بلغ عدد المركبات المتضررة (99) مركبة الية .

كما و سجل خلال هذا الشهر(60) مخالفة منها عدد (18) مخالفة تجاوز سرعة و عدد(2) مخالفات اختراق إشارة ضوئية ، ومخالفة واحد قيادة في حالة سكر و عدد (2) مخالفات عدم توفر شروط الامن و المتانة و عدد (4) مخالفات عدم مراعاة الاسبقية و مخالفة عدم ترك مسافة امان و مخالفة عدم التزام اليمين اثناء السير .

كما و صنفت الإحصائية ان عدد حوادث الليل اقل من حوادث النهار بحيث سجل (23) حادث خلال فترة الليل و عدد(37) حادث نهاري.