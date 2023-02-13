باشاغا يبحث مع وزير الدفاع دعم لجنة 5+5 لتوحيد المؤسسة العسكرية 

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استعرض رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا اليوم الإثنين مع وزير الدفاع احميد حومة دعم لجنة 5+5 لتوحيد المؤسسة العسكرية.

وركز الاجتماع على العمل على دعم لجنة 5+5 في عملها لتوحيد المؤسسة العسكرية واستمرار إيقاف إطلاق النار.

وبحث باشاغا وحومة خلال اللقاء خطة عمل الوزارة لسنة 2023، ووضع خطة لتأمين الجنوب وإصلاح المنشآت التعلمية العسكرية به.

وتطرق رئيس الحكومة ووزير الدفاع إلى التنسيق المشترك وتبادل التقارير والمعلومات الأمنية بين وزارة الدفاع والأجهزة المختصة وإداراتها لتعزيز التعاون الأمني بالمنافذ وإحكام السيطرة.

وناقش باشاغا وحومة أيضًا، خطة تأمين الحدود والمحافظة على التراب الليبي من التعدي والاختراق.