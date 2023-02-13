أسمهان بالعون: ترشح سيف الإسلام وفشل إجراء الانتخابات تسببا في وفاة خارطة الطريق جنيف 

أخبارليبيا24- خاص

قالت عضو مجلس النواب أسمهان بالعون إن ترشح سيف الإسلام للانتخابات الرئاسية، وفشل بعثة الأمم المتحدة في إجراء انتخابات عامة في 24 ديسمبر 2021 تسبب في إعلان وفاة خارطة الطريق جنيف.

وأضافت بالعون في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ اليوم الإثنين، أن تلك الأحداث جعلت من شرعية رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مشكوك فيها أمام العالم.

وأوضحت أن الحرب الروسية لأوكرانيا دفعت أمريكا والغرب إلى إعادة الاهتمام بانتهازية إلى ليبيا بغية تأمين صادرات النفط والغاز إلى الأسواق الأوروبية التي فقدت توازنها بسبب الحرب.

وأشارت عضو النواب إلى أن زيارة مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية المفاجأة إلى طرابلس وبنغازي مؤشر إضافي على عودة الملف الليبي إلى صدارة الاهتمامات الأمريكية.

وأفادت بالعون، أنه بحلول نهاية شهر أبريل المقبل، إذا لم يكن هناك اتفاق واضح وقابل للتنفيذ بين مجلسي النواب والدولة بشأن معضلة الانتخابات والمناصب السيادية، فستواجه البلاد مأزقًا خطيرًا قد يعيدنا إلى سيناريوهات إغلاق النفط والفوضى والتقسيم.

وأكدت عضو النواب أن 99% من الأوراق السياسية داخل مجلس النواب بيد الرئيس المستشار عقيلة صالح.

وأشارت بالعون إلى أنه، عاجلاً أم آجلاً، ستتوقف صفقة إيني والمؤسسة الوطنية للنفط الأخيرة بسبب ضعف البنية التحتية والمعارضة الداخلية، غير مستبعدة قيام المحاكم الليبية بتعليق هذه الصفقة في المستقبل القريب.