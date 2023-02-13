الدبيبة يوجه بصرف مرتبات يناير وفبراير بشكل عاجل

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

13 February, 2023

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تعليماته لوزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللاّزمة، لصرف المرتبات عن شهري يناير وفبراير بشكل عاجل.

وقال وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة في خطاب موجه لوزير المالية إن تعليمات رئيس الحكومة تقضي باتخاذ ما يلزم من إجراءات لصرف مرتبات العاملين بالجهات الممولة من الميزانية العامة للدولة لشهري يناير وفبراير 2023 وموافاة رئيس الحكومة بما يتم اتخاذه من إجراءات.