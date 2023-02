الدبيبة: العلم الوطني يعد أحد رموز الدولة يجب احترامه وتوقيره

ليبيا – أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة اليوم الإثنين منشورًا بشأن احترام وتوقير العلم الوطني.

الدبيبة وفي منشوره الذي يحمل الرقم “1” للعام الحالي اطلعت المرصد على نسخة منه، قال: “التزامًا من حكومة الوحدة الوطنية بصون هيبة الدولة، وتزامنا مع الذكرى الـ 13 لثورة السابع عشر من فبراير، فإن العلم الوطني يعد أحد رموز الدولة يوجب احترامه وتوقيره والحفاظ على مظهره بالشكل الذي يليق بمكانته”.

وطالب الدبيبة جميع الجهات العامة والخاصة والمواطنين مراعاة ما ذكر عند رفعها للعلم الوطني في كافة المناسبات، وخفضه عند الانتهاء من الاحتفال أو العناية به حال استمرار رفعه بما يضمن الحفاظ على ألوانه وحالته، كما يحظر استغلاله في الإعلانات والعلامات التجارية.

وشدد الدبيبة على ضرورة التقييد والالتزام بما جاء في المنشور.

