“البحث على المفقودين” تعلن التعرف على هوية 9 جثث جديدة بترهونة

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين التعرف على 9 حالات جديدة من الجثث المنتشلة من المقابر الجماعية في مدينة ترهونة.

وأوضحت الهيئة أن التعرف على هوية الجثث كان عن طريق استخدام البصمة الوراثية والحمض النووي “DNA”.

يذكر أن إجمالي الجثث التي تم التعرف عليها من المقابر في ترهونة بلغ حتى الآن 220 حالة، بحسب الهيئة.

يأتي هذا في الوقت الذي يطالب فيه أهالي ترهونة بتجديد تفعيل البطاقات الحمراء الصادرة عن النائب العام، وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم في ليبيا وخارجها.

يُشار إلى أن اكتشاف المقابر الجماعية في مدينة ترهونة بدأ منذ يونيو 2020، تزامنا مع انسحاب مليشيا “الكاني” الموالية لحفتر من المدينة.

المصدر: الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين + ليبيا الأحرار

