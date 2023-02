ليبيا.. “دبيبة” يطالب وزير ماليته بصرف مرتبات يناير وفبراير بشكل عاجل

أصدر رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة، تعليمات إلى وزير المالية بحكومته لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لصرف مرتبات شهري يناير وفبراير للعاملين بالجهات الممولة من الميزانية العامة للدولة بشكل عاجل.

جاء هذا في خطاب وجهه وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، عادل جمعة، اليوم الاثنين إلى وزارة المالية.

وأشار جمعة، في الخطاب إلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 1052 ) لسنة ( 2022 ) بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية شهرية مؤقتة على أساس ( 1/12) جزء من اثني عشر من اعتمادات السنة المالية ( 2022 ).

