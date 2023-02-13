رايتس ووتش: على أمريكا والسلطات الليبية توضيح الأساس القانوني لاعتقال بوعجيلة مسعود 

أخبارليبيا24

قالت “هيومن رايتس ووتش” إنه على للولايات المتحدة الأمريكية والسلطات الليبية توضيح الأساس القانوني للاعتقال التعسفي لرجل ليبي مشتبه في ضلوعه في تفجير طائرة لوكربي.

وأضافت رايتس ووتش أوقع قتلى فوق لوكربي في إسكتلندا عام 1988 وتسليمه لاحقا إلى الولايات المتحدة.

وأعلنت السلطات الأمريكية في 12 ديسمبر 2022 أنها تحتجز المسؤول السابق في عهد معمر القذافي بو عجيلة المريمي وتعتزم مقاضاته بعد أن قبضت عليه مجموعة مسلحة في منزله في طرابلس.

وشدد المنظمة على انه ينبغي للولايات المتحدة الالتزام بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، والسماح لمسعود بالتواصل مع أفراد عائلته، بما يشمل الإسراع في إصدار تأشيرات دخول لهم.

وذكرت رايتس ووتش أنه ينبغي للسلطات الأمريكية أيضا أن تمنحه حق الطعن في تسليمه، وينبغي للسلطات الليبية تأمين زيارات قنصلية ومساعدة مسعود على الحصول على محام فعال، وتنسيق زياراته العائلية.

وأشارت إلى أنه ينبغي على السلطات الليبية أن تحقق مع أفراد المجموعة المسلحة المسؤولين عن القبض بعنف على مسعود في منزله ومحاسبتهم.

وأفادت المنظمة أن السلطات الأمريكية لم تقدم أي تفاصيل حول اعتقال مسعود ونقله في غياب معاهدة تسليم.

ولفتت إلى أن السفارة الأمريكية في ليبيا، قالت في تغريدة على تويتر إن نقل مسعود “كان قانونيا وتم بالتعاون مع السلطات الليبية، جاء بعد إصدار الإنتربول ’ نشرة حمراء‘ بحقه في يناير 2022″، يطلب فيها من الدول الأعضاء اعتقاله لنقله إلى الولايات المتحدة.