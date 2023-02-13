رئيس الحكومة يبحث مع وزير الدفاع خطة العمل لسنة 2023 و دعم لجنة 5+5

بحث رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا مع وزير الدفاع أحميد حومة خطة عمل الوزارة لسنة 2023 والعمل على دعم لجنة 5+5 في عملها لتوحيد المؤسسة العسكرية واستمرار إيقاف إطلاق النار .

وتناول الاجتماع الذي عقد اليوم الاثنين بمقر رئاسة الوزراء بمدينة سرت وضع خطة لتأمين الجنوب و إصلاح المنشآت التعلمية العسكرية، و التنسيق المشترك وتبادل التقارير والمعلومات الأمنية بين وزارة الدفاع والأجهزة المختصة وإداراتها لتعزيز التعاون الأمني بالمنافذ وإحكام السيطرة واستعراض خطة تأمين الحدود و المحافظة على التراب الليبي من التعدي و الاختراق.