بالعون: ‎%‎99 من الأوراق السياسية داخل البرلمان بيد عقيلة

قالت عضو مجلس النواب أسمهان بالعون، إن الحرب الروسية في أوكرانيا دفعت أمريكا والغرب إلى إعادة الاهتمام بانتهازية إلى ليبيا بغية تأمين صادرات النفط والغاز إلى الأسواق الأوروبية التي فقدت توازنها بسبب الحرب.

وأضافت بالعون، في تصريح صحفي أن زيارة مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية المفاجأة إلى طرابلس وبنغازي، مؤشر إضافي على عودة الملف الليبي إلى صدارة الاهتمامات الأمريكية”.

واستطردت:” بحلول نهاية شهر أبريل المقبل، إذا لم يكن هناك اتفاق واضح وقابل للتنفيذ بين مجلسي النواب والدولة بشأن معضلة الانتخابات والمناصب السيادية، فستواجه البلاد مأزقًا خطيرًا قد يعيدنا إلى سيناريوهات إغلاق النفط والفوضى والتقسيم”.

ولفتت إلى أن 99% من الأوراق السياسيه داخل مجلس النواب بيد المستشار عقيلة صالح، رئيس البرلمان.

ونوهت بأن ترشح سيف الإسلام للرئاسة، وفشل الأمم المتحدة في إجراء انتخابات عامة في 24 ديسمبر 2021، تسببا في إعلان وفاة خارطة «طريق جنيف» وجعل من شرعية عبدالحميد الدبيبة مشكوك فيها أمام العالم.

وتوقعت بالعون، توقف صفقة إيني والمؤسسة الوطنية للنفط الأخيرة :” عاجلاً أم آجلاً، بسبب ضعف البنية التحتية والمعارضة الداخلية، موضحة:” لا أستبعد قيام المحاكم الليبية بتعليق هذه الصفقة في المستقبل القريب”.