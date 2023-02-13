باتيلي يدعو الأطراف الدولية لتنسيق مواقفها دعما للانتخابات الليبية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

13 February, 2023

جدد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي دعوته لكل الأطراف الدولية المعنية بالشأن الليبي إلى تنسيق مواقفهم، وتوحيد كلمتهم دعماً لإجراء الانتخابات، وتحقيق تطلعات الليبيين إلى السلام والاستقرار.

جاء ذلك خلال لقاء جمع المبعوث الأممي اليوم الاثنين مع وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا.

وبين باتيلي في سلسلة تغريدات له بموقع “تويتر” أنه جرى خلال اللقاء مناقشة آخر التطورات السياسية والأمنية في ليبيا، وضرورة دعم عملية سياسية ليبية- ليبية تسهل إجراء انتخابات شاملة وشفافة في عام 2023.