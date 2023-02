عمران: التعديل الدستوري الـ13 هو نسخ ولصق من نظام الحكم في مشروع الدستور

ليبيا – قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران إن مشروع الدستور كان يجب أن يُعرض على الاستفتاء بما له وما عليه، ولليبيين الحق في الاستفتاء على المشروع لتحديد هل هو متوافق عليه أم لا؟.

عمران وفي مداخلة لها عبر قناة “المسار” تابعته صحيفة المرصد، رأت أن مجلسي النواب والدولة ليس لديهما الصلاحية للتدخل في المسار الدستوري.

وأضافت: “هم يتحدثون عن أن مشروع الدستور سيئ وفيه مغالبة ونصوص مخالفة”، مشيرةً إلى أن التعديل الدستوري الـ13 هو نسخ ولصق من نظام الحكم في مشروع الدستور لـ50 مادة تبدأ من المادة 67 في مشروع الدستور إلى المادة 117.

ونوهت إلى أن القاعدة الدستورية التي وضعها مجلس الدولة سابقًا أخذت نفس نصوص مشروع الدستور وتلقفها مجلس النواب وتم النقاش فيها.

ولفتت النظر إلى أن القاعدة المعدة في مصر الفترة السابقة التي أتى بها رئيس مجلس الدولة خالد المشري وعقيلة صالح تلقفها أيضًا مجلس الدولة.

وأردفت: “التعديل الدستوري الـ 13هو عبارة عن مشروع الدستور مع بعض التعديلات التي تخل بالنظام القائم في المشروع لأنه لا يجوز أخذ باب من المشروع المستند بعضه على بعض ويفصل نصوصه بعضها البعض، ثم يقولون هذا تعديل دستوري”.

وأكملت: “الاستفتاء على نظام الحكم موجود مشروع الدستور، فلما لا تستفتون على مشروع الدستور؟”.

وأوضحت أن شروط انتخاب الرئيس توضع في القواعد الدستورية وليس القوانين الانتخابية ،مبينة أن القوانين الانتخابية تنظم عملية الانتخاب فقط.

واعتبرت أن مجلسي النواب والدولة في مأزق ومضطرين للتوافق حتى لا تتجاوزهما البعثة الأممية خاصة عقب تصريحات المبعوث الأممي عبد الله باتيلي الأخيرة.

وأكملت حديثها: “باتيلي لا يحمل من الأساس أي حل ولكي تفرض حل لا بد من تنفيذه،لذا تلقف المبادرة الأخيرة للبرلمان والدولة”.

عمران ختمت:”من الأفضل الاستفتاء على مشروع الدستور، وظهور بدائل أخرى لن يفيد ودحرجة شروط انتخاب الرئيس إلى القانون الانتخابي ستنبئ بوضوح أنه حتى لو تم التوافق على التعديل الدستوري بغض النظر عن صلاحية البرلمان في إجراء التعديل، ومدى صحة الإجراءات التي تمت في هذا التعديل، وبغض النظر عن مخالفة نصوص الاتفاق السياسي الذي يستمد مجلسا النواب والدولة شرعيتهما المتعلق بتشكيل لجنة مشتركة للتوافق على مشروع الانتخابات والتعديلات الدستورية، وإن ذلك لن يتم لأن مجلس الدولة تماهى مع ذلك ،فالشروط الشكلية مهمة إن كنت تريد التأسيس لدولة المؤسسات والقانون”،على حد قولها.

