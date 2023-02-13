القضاء على أكبر منابع الفساد وترويج المخدرات في بنغازي

بشّرَ وكيل وزارة الداخلية بحكومة باشاغا “فرج اقعيم”، أهالي بنغازي بتطهير منطقة الوحيشي من الخارجين عن القانون.

وقال اقعيم في تصريحات صحفية، أن الأجهزة الأمنية في بنغازي وبمساندة القوات المسلحة اقتحمت أوكار المخدرات في الوحيشي مشيرًا الى أن العملية الأمنية كانت محكمة ومدروسة .

وأضاف وكيل وزارة الداخلية بحكومة باشاغا، قائلًا :”تمكنا خلال العملية الأمنية من القضاء على أكبر منابع الفساد وترويج المخدرات”.

وقامت الاجهزة الامنية بهدم أوكار الخمور والمخدرات بمنطقة الوحيشي بإشراف مُباشر من مدير أمن بنغازي اللواء نوريالساعدي وبمُتابعة السيد وكيل وزارة الداخلية فرج إقعيم .

وتم دخول القوات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بإسناد قوي من القوات المسلحة العربية الليبية .