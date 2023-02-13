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باتيلي يُجدد دعوة الأطراف الدولية لدعم إجراء الانتخابات في ليبيا

تم النشر منذُ 34 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

جدد المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، دعوته للاطراف الدولية المعنية بالشأن الليبي إلى دعم إجراء انتخابات شاملة وشفافة في 2023.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين، مع وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، لمناقشة آخر التطورات السياسية والأمنية في ليبيا، وفق تغريدة له.

كما بحث اللقاء ضرورة دعم عملية سياسية ليبية-ليبية تسهل إجراء انتخابات شاملة وشفافة في عام 2023.

وجدد باتيلي خلال اللقاء دعوته لكل الأطراف الدولية المعنية بالشأن الليبي إلى تنسيق مواقفهم، وتوحيد كلمتهم دعماً لإجراء الانتخابات، وتحقيق تطلعات الليبيين إلى السلام والاستقرار.

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اخبار ليبيا 24

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