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باشاغا ووزير دفاعه يؤكدان على دعم لجنة 5+5 في عملها لتوحيد المؤسسة العسكرية

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

اجتمع رئيس الحكومـة الليبية المصادق عليها من البرلمان فتحي باشاغا اليوم الاثنين بمقر رئاسة الوزراء بمدينة سرت مع وزير دفاعه احميد حومة لبحث عدد من الملفات “الهامة”.

وقال مكتب باشاغا إن الاجتماع تناول خطة عمل الوزارة لسنة 2023  والعمل على دعم لجنة 5+5 في عملها لتوحيد المؤسسة العسكرية واستمرار إيقاف إطلاق النار. 

كما بحث وضع خطة لتأمين الجنوب وإصلاح المنشآت التعلمية العسكرية به، والتنسيق المشترك وتبادل التقارير والمعلومات الأمنية بين وزارة الدفاع والأجهزة المختصة وإداراتها لتعزيز التعاون الأمني بالمنافذ وإحكام السيطرة واستعراض خطة تأمين الحدود و المحافظة على التراب الليبي من التعدي و الاختراق.
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بوابة افريقيا الاخبارية

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