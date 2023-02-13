تنفيذا لتعليمات القائد العام.. اللواء 128 المعزز يستكمل تدريبات رفع القدرات والمهارات العسكرية

استكملت وحدات اللواء 128 المعزز فاعليات تدريبتها العسكرية تنفيذا لتعليمات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بشأن الرفع من الكفاءة القتالية وتطوير القدرات والمهارات العسكرية.

التدريبات التي استمرت لعدة أيام بأشراف العميد حسن الزادمة ركزت على صقل و تطوير ضباط وجنود اللواء 128المعزز في مجال المهمات الخاصة و كذلك المناورات العسكرية و المشاريع الاستراتيجية، التي استخدمت فيها الذخيرة الحية بجانب التدرب على اقتحام المواقع المحصنة داخل خطوط العدو، وقد تميزت التدريبات بالتعامل مع الأهداف المتحركة وتعزيز القيادة والسيطرة بين مختلف وحدات اللواء وتشكيلاته القتالية، للوصول إلى أعلى درجات الجهازية والانضباط، و لتأهيل رجال اللواء للعمل في كافة الظروف و تنفيذ المهام المناطة به بكل دقة واحترافية .