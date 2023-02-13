الإدارة العامة للبحث الجنائي تضبط كميات من الحشيش والحبوب المهلوسة في طبرق

ضبطت الإدارة العامة للبحث الجنائي- مكتب التحري والقبض قرنادة، على كميات كبيرة من المنوعات والأسلحة، كما ألقت القبض على المتهمين، أثناء مداهمة وكر بالضواحي الجنوبية لمدينة طبرق، وذلك ضمن خطة أمنية موسعة وضعتها الإدارة على مستوى فروعها ومكاتبها كافة.

وفي التفاصيل؛ فقد وردت معلومات إلى المكتب عن الوكر، ليتم التحرك مباشرة إلى الموقع ورصد المكان، والقبض على مجموعة خارجة عن القانون تقوم بتهريب السجائر وبيع الممنوعات ومصادرة أسلحة منها، بعد مقاومة عنيفة منهم، نتج عنها استشهاد أحد أفراد الإدارة العامة للبحث الجنائي، فضلاً عن إصابة ثلاثة من منتسبي الإدارة.

هذا وقُدرت الكمية المضبوطة بـ380 كيلوغراماً من مخدر الحشيش، وأكثر من مليون قرص من حبوب الهلوسة نوع “ترامادول” وسجائر تم تهريبها داخل الدولة.