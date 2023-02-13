الصغير لـ”المنقوش”: إعادة الإعمار أولى بها مدينتك “بنغازي” يا متحدثة رسمية

علّق وكيل وزارة الخارجية الأسبق “حسن الصغير” على تقديم 50 مليون دولار، لإعادة إعمار المناطق المتضررة جراء الزلزال في تركيا قائلا أن ما يجري هو تمويل لحملة اردوغان من اموال اجنبية غير مدرجة بالموازنة التركية.

وكتب “الصغير” منشور عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” قائلا: الناطقة بإسم وزارة الخارجية نجلاء المنقوش تعلن عن بدء تمويل حملة أردوغان الانتخابية بخمسين مليون دولار وحكومتها وعدت بأكثر من نصف مليار دولار خلال ستة اشهر من الان .

وأضاف قائلا: إعادة الاعمار أولى بها مدينتك بنغازي يا متحدثة رسمية،

لافتا إلى أن، ما يجري هو تمويل لحملة أردوغان من أموال أجنبية غير مدرجة بالموازنة التركية ولا تخضع لذات الرقابة المحاسبية التركية،

مشيرا، إلى أن، تركيا نفسها لم تدعوا الدول رسميا للمشاركة في إعادة الإعمار لقدرة خزانتها على تمويل هذه الاشغال .

مختتما منشوره قائلا: لكن هذا ما يحدث عندما يقرر الزوج إبراهيم والصهر عبدالحميد في الخفاء تدافع الزوجة في الأعراس والمناسبات.

وقالت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة نجلاء المنقوش، إن حكومة الوحدة ستقدم 50 مليون دولار كدفعة أولى، لإعادة إعمار المناطق المتضررة جراء الزلزال في تركيا، مساهمة من ليبيا.