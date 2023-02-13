الكشف عن عصابة سرقة سيارات يتزعمها عميد بلدية

كشف جهاز الردع عبر صفحته الرسمية على فيسبوك عن تفاصيل القبض على عصابة سرقة سيارات بمدينة مسلاتة يتزعمها عميد البلدية.

وقال الجهاز في منشور له انه تمكن من القبض على عصابة سرقة سيارات بمدينة مسلاتة يترأسها مطلوب في عدة قضايا ويشغل منصب عميد البلدية.

فبعد ورود عن معلومات دقيقة عن تواجد أحد السيارات المسروقة بمدينة مسلاتة على الفور توجه عناصر الجهاز وقاموا بمداهمة المكان والقبض على ثلاثة أشخاص من ضمن العصابة المطلوبة.

واضاف الجهاز انه تم ضبط اكثر من عشرين سيارة مسروقة بالمكان والعديد من الأسلحة والذخائر، كما تم ضبط لوحات معدنية لسيارات مسروقة مُسبقاً وماكينة استخراج المفاتيح والعديد من البطاقات الشخصية وكتيبات السيارات للمواطنين.

وطالب ممن يتعرف على سيارته التوجه بالافادة لمقر جهاز الردع.