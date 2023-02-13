المنفي يلتقي بن قدارة ويطلع على تحديات قطاع النفط 

العنوان – طرابلس

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الإثنين، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة.

وقدم بن قدارة خلال اللقاء إحاطةً حول التحديات التي تواجه قطاع النفط، وفي مقدمتها الرفع من معدلات الإنتاج وفقاً للخطط المستقبلية.

وكان رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بحث في وقت سابق اليوم الإثنين، مع رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة التطورات الأمنية والعسكرية والاقتصادية، إضافة إلى إجراء الانتخابات في أقرب وقت.

وقال مكتب رئيس المجلس الرئاسي، إن رئيس المجلس الرئاسي استقبل ورئيس حكومة الوحدة وبحثا التطورات الأمنية والعسكرية والاقتصادية.

وأضاف، أنهما بحثا كذلك سُبل المحافظة على الاستقرار وإنجاز الانتخابات في أقرب وقت.