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جهاز الردع يكشف تفاصيل المداهمة والقبض على عصابة سرقة سيارات يترأسها عميد بلدية

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أعلن جهاز الرّدع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، اليوم الاثنين تمكنه من القبض على عصابة سرقة سيارات بمدينة مسلاتة يترأس هذه العصابة مطلوب في عدة محاضر يشغل منصب عميد البلدية.

فبعد ورود عن معلومات دقيقة عن تواجد أحد السيارات المسروقة بمدينة مسلاتة على الفور توجه عناصر الجهاز وقاموا بمداهمة المكان والقبض على ثلاثة أشخاص من ضمن العصابة المطلوبة.

تم ضبط اكثر من عشرين سيارة مسروقة بالمكان والعديد من الأسلحة والذخائر، كما تم ضبط لوحات معدنية لسيارات مسروقة مُسبقاً وماكينة استخراج المفاتيح والعديد من البطاقات الشخصية وكتيبات السيارات للمواطنين.





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