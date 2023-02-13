مجلس النواب يعقد اجتماعًا مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا

عقد عدد من أعضاء مجلس النواب اجتماعاً بمقر فرع ديوان مجلس النواب بالعاصمة طرابلس، مع فريق من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المتمثل في خبراء من شعبة إصلاح قطاع الأمن.

وتركز الاجتماع على محورين أساسيين أولهما متعلق بالمقاربة الأممية فيما يخص دور مجلس النواب في الإشراف على إعادة هيكلة القطاع الأمني، والثاني عرض و مناقشة الرؤى والخطط في هذا المجال من قبل السادة أعضاء مجلس النواب.

واتفق الاجتماع على مواصلة الحوار والنقاش بين الجانبين للوصول إلى خطوات بناءة في إطار إصلاح قطاع الأمن والعدل في ليبيا.