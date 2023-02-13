قزيط: أتمنى إعطاء الأولوية لـ”سوريا” في تقديم المساعدات لأنها الأكثر احتياجا

سلط عضو مجلس الدولة بلقاسم قزيط الضوء على تقديم ليبيا مساعدات لتركيا بعدما تعرضت لزلزال مدمر معربا عن تمنياته أن يتم إعطاء الأولوية لسوريا لأنها الأكثر احتياجا.

وقال قزيط في تصريحات صحفية: نحن لا نعرف وضع ليبيا الاقتصادي تماما لكننا كسياسيين نتلقى عشرات الطلبات الشهرية للمساعدة العينية والبحث عن العمل لهذا نعتقد أن شريحة مهمة من الليبيين تعاني أوضاعا مادية صعبة وتحتاج للمساعدة.

وأكد قزيط مساندته لجهود دعم الشعب التركي معربا عن تمنياته أن تشمل المساعدات أيضا أبناء سوريا أولا لأن أوضاعهم سيئة للغاية بعدما ضرب الزلزال شمال البلاد الغير خاضع للنظام السوري ويعاني صعوبات حياتية جمة.

كما أشار إلى أنه سيكون أكثر ترحيبا بالمساعدات المقدمة لتركيا لو تم إعطاء الأولوية لسوريا لأنها الأكثر احتياجا.

مشددا، على التعاطف مع الإنسان عموما بغض النظر عن عرقه وديانته وجغرافيته.

وكانت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية “نجلاء المنقوش” أعلنت إعطاء مبلغ 50 مليون دولار كدفعة أولى لمشاريع إعادة الإعمار في جنوب تركيا.