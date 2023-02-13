الدبيبة: لن ندخر جهداً في إعادة تأهيل بيوت الشباب في كل مناطق ليبيا

استقبل عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، مساء اليوم، رئيس الاتحاد الدولي لبيوت الشباب، ستيفان كورمان، ورؤساء جمعيات بيوت الشباب بدول (قطر، تونس، المغرب، الجزائر، السودان، مورتانيا، فلسطين، لبنان) ورئيس الجمعية الإيطالية لبيوت الشباب، ميشيل نيولا.

وبحسب بيان حكومة الدبيبة، فإن رئيس الاتحاد الدولي، أكد أن قطاع الشباب في ليبيا وخاصة بيوت الشباب الليبية تشهد نهضة متميزة وستكون رائدة على المستوى الإقليمي وهذا وراءه حكومة تؤمن بدور الشباب في بناء المجتمع”.

ورحب الدبيبة، بالضيوف وتواجدهم في هذه الأيام التي نشهد احتفال ليبيا بالذكرى 12 لثورة فبراير، ومشاركتهم في الذكرى الـ 50 لتأسيس جمعية الشباب الليبية، وفقا لبيان حكومته.

وزعم أن حكومته لن تدخر جهدا في تقديم الدعم في إعادة بناء وتأهيل بيوت الشباب في كل مناطق ليبيا، وتنفيذ البرامج التدريبية والتأهيلية للشباب الليبي للقيام بدوره في بناء ليبيا.